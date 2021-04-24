Артета — о поражении в матче с «Эвертоном»: у нас отняли стопроцентный пенальти

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал поражение своей команды в игре с «Эвертоном».
«Мы были лучшей командой на поле, контролировали игру и имели несколько возможностей. Каким-то образом у нас отняли чистый пенальти, а затем мы забили автогол. Одиннадцатиметровый удар в нашу пользу был стопроцентным. Не знаю, кто принял решение о его отмене. Но мне хотелось бы увидеть их и дождаться объяснений. Это второй подобный случай за две недели.
Ошибки — часть футбола. Мы допустили автогол, который предопределил исход встречи. Мы не создали достаточно против хорошо организованной команды. Нам не хватало преимущества в последней трети поля.
Нам нужно преодолеть разочарование от сегодняшней встречи и сконцентрировать нашу энергию. Полуфинал Лиги Европы станет решающим для нас», — приводит слова тренера BBC.
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