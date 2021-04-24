«Арсенал» показал худший результат за 91 год по числу домашних поражений в сезоне

В Лондоне на стадионе «Эмирейтс» состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» — «Эвертон». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.Победный гол в матче был забит на 76-й минуте. Ришарлисон де Андраде, находясь в чужой штрафной, с острого угла прострелил на партнёра, на перехват мяча вышел вратарь хозяев Бернд Лено и неуклюже пропустил его между ног прямиком за линию ворот.
Как сообщается в «твиттере» Gracenote Live, «Арсенал» потерпел девятое домашнее поражение в нынешнем сезоне, что является повторением худшего результата с сезона-1929/30.
Лондонский «Арсенал» в 33 матчах набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Эвертон» в свою очередь, набрав 52 очка, находится на восьмом месте. Подопечные Карло Анчелотти имеют матч в запасе.
В следующем туре «Арсенал» встретится с «Ньюкасл Юнайтед», а «Эвертон» сыграет с «Астон Виллой».
- 24 апреля 2021
-
05:16
-
05:02
-
03:02
-
02:25
-
02:07
-
01:23
-
00:59
-
00:39
-
00:36
-
00:22
-
00:13
-
00:11
- 23 апреля 2021
-
23:53
-
23:52
-
23:51
-
23:24
-
23:17
-
23:03
-
22:51
-
22:43
-
22:29
-
22:16
-
22:04
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:36
-
21:27
-
21:25
-
21:20
-
21:13
-
21:07
-
20:45
-
20:38
-
20:28