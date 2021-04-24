«Милан» может подписать вратаря «Лилля»

«Милан» может приобрести голкипера «Лилля» Майка Маньяна. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, итальянский клуб рассматривает 25-летнего француза в качестве замены Джанлуиджи Доннарумме, который может покинуть команду летом.

В нынешнем сезоне Маньян провёл 43 матча за «Лилль» и пропустил 35 мячей, отыграв 20 встреч на ноль. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в € 25 млн.

В середине апреля руководство россонери обозначило вариант с приобретением Маньяна как приоритетный.

После 32 туров Серии А «Милан» с 66 очками занимает второе место в чемпионате Италии, отставая от лидера – «Интера» – на 10 очков. Во французской Лиге 1 «Лилль» после 33 туров с 70 очками возглавляет турнирную таблицу.