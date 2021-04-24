Чемпионат России по футболу сезона-2020/2021: расписание матчей 27-го тура
Сегодня, 24 апреля, матчем «Урал» — «Ахмат» стартует 27-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.
24 апреля
«Урал» — «Ахмат» (Екатеринбург, 14:00 мск)
«Зенит» — «Ротор» (Санкт-Петербург, 16:30 мск)
«Тамбов» — «Локомотив» (Саранск, 19:00 мск)
«Динамо» — «Химки» (Москва, 19:00 мск)
25 апреля
«Уфа» — «Сочи» (Уфа, 14:00 мск)
«Ростов» — «Арсенал» Т (Ростов-на-Дону, 16:30 мск)
«Спартак» — ЦСКА (Москва, 16:30 мск)
«Рубин» — «Краснодар» (Казань, 19:00 мск)
Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит», в 26 встречах набравший 55 очков. В тройку лидеров турнира входят «Локомотив» (49) и «Спартак» (47).
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021
Расписание матчей чемпионата России сезона-2020/2021
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