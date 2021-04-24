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Лунин: все в «Реале» будут рады возвращению Роналду

Лунин: все в «Реале» будут рады возвращению Роналду
Футбол / Испания 0

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в испанский клуб.

«Я бы не сказал, что это активно обсуждается. Это в основном раздувается и делается прессой, поэтому тяжело что-то сказать. Все в «Реале» будут рады возвращению Роналду. Конечно, поработать с лучшим нападающим, посмотреть на себя на его фоне — это шанс, который выпадает раз в жизни», — сказал Лунин в интервью, опубликованном на YouTube-канале BurBuzz.

Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне вратарь несколько раз попадал в заявку на матчи чемпионата Испании, но на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

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