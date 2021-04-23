Андрей Лунин: вижу развитие своей карьеры только в Мадриде

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин прокомментировал интерес к своей персоне со стороны других клубов.
«Нужно, чтобы дошло до конкретики. Просто так взять и зайти в таблицу, выбирать, что нравится и не нравится — это одно дело. А когда есть конкретное предложение, условия, обещания — это уже другой разговор. Мне бы не очень хотелось уезжать из Испании.
Не зря же язык учил. И не только это. Просто в семейном плане мы там счастливы. Особенно в Мадриде. Сейчас я вижу своё развитие только в Мадриде», — цитирует Лунина «Трибуна» со ссылкой на «Футбол NEWS».
Лунин перешёл в «Реал» летом 2018 года из луганской «Зари». Сумма трансфера составила € 8,5 млн. В нынешнем сезоне вратарь несколько раз попадал в заявку на матчи чемпионата Испании, но на поле не выходил. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.
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