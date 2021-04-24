Слуцкий: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий отметил, что полузащитник Хвича Кварацхелия ещё может появиться на поле в нынешнем сезоне.
Напомним, Слуцкий был вынужден заменить 20-летнего грузинского игрока на 32-й минуте матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:0). Кварацхелия смог покинуть поле лишь с помощью одноклубников. Вместо Хвичи на поле появился Солтмурад Бакаев. Позже у игрока было диагностировано повреждение мышц левого бедра группы хамстринг.
«Всегда очень трудно категорично говорить о том, что будет и как. Скажу обтекаемо: шансы сыграть до конца сезона у Кварацхелии есть», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».
В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах чемпионата России, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
- 24 апреля 2021
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