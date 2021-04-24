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«Урал» — «Ахмат»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ

«Урал» — «Ахмат»: составы команд на матч 27-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Урал»: Годзюр, Рыков, Страндберг, Адамов, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк, Гаджимурадов, Погребняк.

Запасные: Коновалов, Герасимов, Кулаков, Кузьмичёв, Евсеев, Йовичич, Магомадов, Анисимов, Новиков, Ибрахимай, Панюков.

«Ахмат»: Гудиев, Пуцко, Ненахов, Анхель Ромеро, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Садулаев.

Запасные: Шелия, Мелихов, Кармаев, Кадыров, Адилханов, Адуев, Янку, Кадыров, Алмаши.

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