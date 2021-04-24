Мохамед Салах установил очередной бомбардирский рекорд «Ливерпуля» в АПЛ

В Ливерпуле на стадионе «Энфилд» проходит матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Ньюкасл Юнайтед». Идёт 32-я минута встречи, счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев.



Счёт в матче на 3-й минуте открыл нападающий Мохамед Салах. Это 20-й гол 28-летнего египтянина в нынешнем розыгрыше АПЛ. Салах стал первым игроком в истории мерсисайдского клуба, сумевшим забить 20 и более голов в трех сезонах АПЛ, сообщает официальный «твиттер» «Ливерпуля».

Фотографию можно увидеть на странице красных в "Твиттере".

В сезоне-2017/2018 Мохамед Салах забил 32 гола, в сезоне-2018/2019 – 22, а в сезоне-2019/2020 – 19.



Ранее лучшим результатом для игроков «Ливерпуля» было два сезона с 20-ю и более голами в АПЛ – это удалось Робби Фаулеру и Луису Суаресу.

Видео гола Мохамеда Салаха в ворота «Ньюкасла»

«Ливерпуль» в 32 матчах набрал 53 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ньюкасл Юнайтед» (35) — на 15-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (77).