Гасперини: «Аталанта» хочет занять второе место в Серии А, всё в наших руках

Главный тренер «Аталанты» Джен Пьеро Гасперини поделился ожиданиями от матча 33-го тура итальянской Серии А с «Болоньей», которая состоится завтра, 25 апреля.
«Мы провели два отличных матча с «Ювентусом» и «Ромой», несмотря на то что победу одержали лишь в одном. Теперь мы хотим занять второе место, всё в наших руках. Я говорю об этом, потому что математически второе место возможно. Если бы меня спросили об этом в начале сезона, я бы сказал, что мы не сможем достичь этой цели. Ещё две-три недели назад я бы говорил только о Лиге Европы. Но если появилась возможность, почему бы не попробовать?
«Аталанта» в хорошей форме, я не сомневаюсь. Для нас это будет третий матч за восемь дней, и «Болонья» — сложный соперник. Серия А — захватывающий турнир. Я не видел, чтобы команда потеряла концентрацию в матче с «Ромой», мы просто начали ошибаться у ворот. Некоторые моменты смог бы реализовать даже ребёнок, но в футболе случаются необъяснимые эпизоды», — приводит слова Гасперини Football Italia.
«Аталанта» в 32 матчах набрала 65 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб из Бергамо отстаёт от идущего на втором месте «Милана» на одно очко.
- 24 апреля 2021
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