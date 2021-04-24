«Ювентус» готов платить Доннарумме более € 10 млн в год

«Ювентус» готов платить голкиперу «Милана» Джанлуиджи Доннарумме более € 10 млн в год, если он перейдёт в состав «старой синьоры», сообщает Corriere dello Sport.



Райола и Доннарумма по-прежнему не могут договориться о новом контракте с «Миланом». Клуб не готов платить игроку больше € 8 млн в год, в то время как сторона итальянца требует € 12 млн. Если стороны так и не придут к соглашению, «Ювентус» предпримет попытку заполучить Джанлуиджи.



Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 31 матч в итальянской Серии А, в которых пропустил 35 голов. Россонери занимают второе место в турнирной таблице. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 60 млн.

Райола обсудил со спортивным директором «Ювентуса» возможный переход Доннаруммы