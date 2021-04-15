Райола обсудил со спортивным директором «Ювентуса» возможный переход Доннаруммы

Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «Ювентусе» после истечения контракта с «россонери». Соглашение рассчитано до лета этого года.



Как сообщает milanlive.it со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, агент футболиста Мино Райола провёл разговор со спортивным директором «бьянконери» Фабио Паратичи. Они обсудили потенциальный переход 22-летнего голкипера.



Райола и Доннарумма по-прежнему не могут договориться о новом договоре с «Миланом». Клуб не готов платить игроку больше € 8 млн в год, в то время как сторона итальянца требует € 12 млн. Если стороны так и не придут к соглашению, «Ювентус» предпримет попытку заполучить Джанлуиджи.



Доннарумма выступает за «Милан» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 29 матчей в итальянской Серии А, в которых пропустил 32 гола. «Россонери» за восемь туров до конца чемпионата занимают второе место в турнирной таблице.

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