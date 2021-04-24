«Антальяспор» проиграл «Галатасараю», Кудряшов и Подольски были удалены

В матче 37-го тура турецкой Суперлиги «Антальяспор» проиграл «Галатасараю». Встреча проходила на стадионе «Анталия Арена» в Анталии и завершилась со счётом 0:1.

На 59-й минуте матча вторую жёлтую карточку получил нападающий «Антальяспора» Лукаш Подольски. На 77-й минуте встречи нападающий «Галатасарая» Мостафа Мохамед открыл счёт, ему ассистировал Шенер Озбайраклы. На 7-й добавленной минуте российский защитник «Антальяспора» Фёдор Кудряшов получил красную карточку.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мете Калкаваном. Ассистенты — Джейхун Сесигюзель и Сулейман Озай. Резервный арбитр — Бурак Паккан.

«Галатасарай» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Турции. «Антальяспор» (42) — на 13-м месте.