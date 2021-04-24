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Слуцкий — о возможном уходе Кварацхелии: нельзя орла запихнуть в клетку для колибри

Слуцкий — о возможном уходе Кварацхелии: нельзя орла запихнуть в клетку для колибри
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.

«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и своё время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.

Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы», — приводит слова тренера Tatarstan24.

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