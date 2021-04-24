Слуцкий — о возможном уходе Кварацхелии: нельзя орла запихнуть в клетку для колибри

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал возможный уход из клуба полузащитника Хвичи Кварацхелии.
«Я думаю, что этот игрок входит по всем основным футбольным характеристикам и метрикам в пятерку ярчайших игроков из топ-5 лиг Европы. Каждому овощу или фрукту своя грядка и своё время. Поэтому ты не можешь орла запихнуть в клетку для колибри.
Если человек действительно перерос уровень и действительно может быть конкурентоспособен на принципиально другом уровне футбола и принципиально в других лигах, то, с одной стороны, это должно быть сожаление, с другой стороны, это должна быть безумная гордость, что нам удалось подготовить человека, который, я очень надеюсь, будет сверхконкурентоспособен в ведущих командах Европы», — приводит слова тренера Tatarstan24.
- 25 апреля 2021
-
00:15
-
00:07
-
00:03
- 24 апреля 2021
-
23:53
-
23:41
-
23:40
-
23:16
-
23:14
-
23:00
-
22:44
-
22:41
-
22:25
-
22:17
-
22:04
-
21:47
-
21:43
-
21:39
-
21:39
-
21:34
-
21:31
-
21:29
-
21:22
-
21:22
-
21:22
-
21:03
-
20:56
-
20:55
-
20:43
-
20:36
-
20:35
-
20:27
-
20:13
-
20:12
-
20:06
-
19:58