Гол Вернера, удаление Бальбуэна и яркий промах Абрахама. Обзор матча «Вест Хэм» — «Челси»

Вчера, в субботу, 24 апреля, на Олимпийском стадионе в Лондоне состоялся матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи «Вест Хэм Юнайтед» — «Челси».

Единственный гол был забит на 43-й минуте встречи — защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл с левого фланга прострелил в район 11-метровой отметки, откуда нападающий Тимо Вернер одним касанием переправил мяч в сетку.

На 80-й минуте защитник хозяев Фабиан Бальбуэна при попытке выбить мяч прямой ногой шипами въехал в ногу Бенджамину Чилуэллу. После просмотра видеоповтора арбитр удалил 29-летнего парагвайца, оставив «Вест Хэм» в меньшинстве.

На 96-й минуте полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт продрался по левому флангу атаки, ушёл сразу от троих футболистов «Вест Хэма», вошёл в штрафную и навесил на никем не прикрытого нападающего Тэмми Абрахама, который с двух метров головой не сумел переправить мяч в ворота, запустив его выше перекладины.

Подопечные Томаса Тухеля в 33 матчах набрали 58 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Молотобойцы» (55) — на пятом месте.