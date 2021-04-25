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Фанаты «Миннесоты» будут молчать 9 минут матча в память о погибшем Джордже Флойде

Фанаты «Миннесоты» будут молчать 9 минут матча в память о погибшем Джордже Флойде
Футбол / Прочие турниры 0
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Группа фанатов «Миннесота Юнайтед» планирует провести акцию на первом домашнем матче сезона в МЛС против «Реал Солт Лейк».

Фанаты клуба, которые расположатся на южной трибуне, будут молчать в течение девяти 9 минут и 29 секунд, чтобы почтить память Джорджа Флойда, Даунте Райта, Филандо Кастиля и других людей, погбиших из-за «жестокости полиции и системного расизма». Фанаты попросили и других болельщиков поддержать их акцию.

Ранее в США 12 присяжных признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года.

Присяжные объявили Шовина виновным по всем пунктам обвинения: в убийстве второй и третьей степени, а также непредумышленном убийстве второй степени. Максимальное наказание за убийство второй степени – лишение свободы на срок не более 40 лет. Максимальное наказание за убийство третьей степени – лишение свободы на срок не более 25 лет. Максимальный срок за непредумышленное убийство второй степени – 10 лет или $20 тыс.

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