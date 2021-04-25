«Фиорентина» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00

Сегодня, 25 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери — Джованни Айрольди.



«Фиорентина» в 32 матчах набрала 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Ювентус» (65) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (76).



В первом круге турнира «Фиорентина» обыграла «Ювентус» со счётом 3:0. Встреча состоялась 22 декабря 2020 года.