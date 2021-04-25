«Фиорентина» — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:00
Сегодня, 25 апреля, состоится матч 33-го тура итальянской Серии А сезона-2020/2021 «Фиорентина» — «Ювентус». Встреча пройдёт на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой. В бригаду войдут ассистенты Филиппо Мели и Стефано Алассио. Резервный рефери — Джованни Айрольди.
«Фиорентина» в 32 матчах набрала 33 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2020/2021. «Ювентус» (65) — на четвёртом месте. Лидером соревнований является миланский «Интер» (76).
В первом круге турнира «Фиорентина» обыграла «Ювентус» со счётом 3:0. Встреча состоялась 22 декабря 2020 года.
Рекомендуем вам
- 25 апреля 2021
-
13:59
-
13:50
-
13:36
-
13:28
-
13:24
-
13:11
-
13:02
-
12:51
-
12:43
-
12:34
-
12:30
-
12:10
-
11:49
-
11:37
-
11:29
-
11:22
-
11:01
-
10:49
-
10:43
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:03
-
10:03
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
08:23
-
06:01
-
05:37
-
05:12
-
04:12
Партнерский контент
Рекомендуем вам