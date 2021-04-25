Бьельса — о матче с «МЮ»: сегодня именно наш соперник играл первым номером

Главный тренер «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельса прокомментировал результат матча 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).



«Чтобы сбалансировать игру, нам пришлось приложить огромные усилия, и наш сегодняшний соперник естественным образом взял игру под свой контроль.



В этом матче мы оборонялись более или менее хорошо, но это не позволяло нам доминировать, нам было трудно атаковать. Даже если игра складывалась не в нашу пользу, у нас были моменты у чужих ворот, и мы не дали создать «МЮ» слишком многого у своих ворот.



В этом сезоне мы уже не раз играли с такими командами, как «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В таких матчах нам приходится кое-что менять в своей игре.



То, с каким сценарием прошёл этот матч, не позволяет нам думать, что мы должны были выиграть его. Рисунок данной встречи имел очень важное значение на результат», — приводит слова 65-летнего аргентинца BBC.

Подопечные Марсело Бьельсы в 33 матчах набрали 47 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (67) — на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.