«Интер» обыграл «Верону» и увеличил отрыв от второго места до 13 очков

В матче 33-го тура итальянской Серии А «Интер» принимал «Верону». Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане и завершилась со счётом 1:0. За порядком на поле следила бригада арбитров во главе с Розарио Абиссо.

Единственный гол в матче был забит на 76-й минуте, его автором стал защитник «Интера» Маттео Дармиан. Голевую передачу на него отдал Ашраф Хакими. «Верона» также создала ряд голевых моментов, но реализовать их не удалось. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу хозяев.

«Интер», набрав в 33 матчах 79 очков, занимает первое место в турнирной таблице Серии А. Ближайший преследователь, «Милан», имеет в своём активе 66 очков. «Верона» (41) — на 10-м месте.