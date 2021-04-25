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Максименко пропустит матч «Спартака» с «Арсеналом» из-за перебора карточек

Максименко пропустит матч «Спартака» с «Арсеналом» из-за перебора карточек
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Спартака» Александр Максименко получил жёлтую карточку в матче с ЦСКА. Это предупреждение стало для футболиста четвёртым в нынешнем сезоне РПЛ.

Вратарь красно-белых пропустит матч 28-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» из-за перебора карточек. Встреча с «Арсеналом» состоится 3 мая.

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает ЦСКА. Встреча проходит на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Московское дерби обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.

Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.

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