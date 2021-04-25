Луческу впервые в истории чемпионата Украины взял титул и с «Шахтёром», и с «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу стал первым тренером в истории чемпионата Украины по футболу, которому удалось довести два клуба до чемпионства.
В качестве тренера Луческу выигрывал украинский чемпионат с донецким «Шахтёром» и «Динамо».
Напомним, 75-летний румын завоевал с «горняками» восемь титулов. В качестве наставника киевлян – один.
«Динамо» досрочно выиграло текущий чемпионат после разгромной победы над командой «Ингулец» в матче 23-го тура. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и завершилась со счётом 5:0.
Киевляне в 23 матчах набрали 58 очков и за три тура до конца сезона стали чемпионами Украины. В последний раз «Динамо» выигрывало чемпионат Украины в сезоне-2015/2016. Это шестнадцатый трофей в истории клуба.
- 25 апреля 2021
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