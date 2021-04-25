Федун: после победы в дерби сказал игрокам, что за «Уфу» они «отмазались»

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу красно-белых в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Единственный гол в московском дерби забил нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

«Всех, кто за «Спартак» (обращение к журналистам) — с победой! Победа тяжёлая. Бывает так, что игра не идёт, но ты проявляешь характер, и тебя фортуна за это вознаграждает.

Заходил в раздевалку, высказал за «Уфу»… Сказал всем, что за «Уфу» отмазались (улыбается).

Дерби получилось не очень эмоциональным? Победа была нужна как нам, так и ЦСКА. Больше было рубки, чем игры. Но давайте смотреть откровенно, ноль ударов в створ ворот — это говорит о том, что преимущество было на нашей стороне.

У Промеса остался интеллект. Да, ему сегодня слегка не везло, всё время накрывали. Но его каждый раз держали два «армейца» — он открывал возможности для всех остальных. Сегодня был не день Соболева — даже сказал ему об этом. Мог забить несколько раз, но это игра… Самое главное, что победили.

Ситуация с Ахметовым — красная карточка. Смотрели VAR, судья изначально не заметил, но ему помогли. Я не судья, но сразу сказал, что это похоже на красную карточку», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.