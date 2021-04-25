«Недовольны всем». Карпин прокомментировал победу над «Арсеналом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал победу в матче с тульским «Арсеналом» (1:0).



«Игра как раз не порадовала. Когда проигрывали в трех предыдущих матчах, она была лучше, но не был удовлетворён результатом. Сегодня всё наоборот. Чем именно недовольны? Абсолютно всем.



Положительные моменты? То, что выиграли. Ещё Песьяков после ошибки в игре с «Локомотивом» спас команду. После той ошибки не было мысли оставить его в запасе. Он бы играл. Если менять игроков после каждой ошибки, игроков не хватит. Нападающие, например, постоянно ошибаются», — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» переиграл тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 1:0.