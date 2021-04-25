Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» в 33-м туре АПЛ

В матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» на домашнем стадионе «Элланд Роуд» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча завершилась вничью — 0:0.
Обе команды сделали ставку на оборону. «Лидс», что бывает редко в нынешнем сезоне, отдал владение мячом «МЮ», сделав ставку на контратаки, но именно защитные редуты обеих команд сегодня оказались победителями.
Манкунианцы продлили до 13 матчей свою беспроигрышную серию в АПЛ. «Павлины» теперь не проигрывают в шести матчах чемпионата Англии подряд.
Видеообзор матча «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»
Подопечные Марсело Бьельсы в 33 матчах набрали 47 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Манчестер Юнайтед» (67) — на втором месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 10 очков.
- 25 апреля 2021
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