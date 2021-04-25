«Он не может в одиночку решать исходы матчей». Слуцкий — о Деспотовиче

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о нападающем Джордже Деспотовиче после поражения казанского клуба в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:1).

«Неудачный матч Деспотовича? Ну почему? Он имел три стопроцентных момента, попал во все эпизоды, сделал несколько удачных передач, ассистировал Игнатьеву, когда тот имел голевой момент. Да, он, наверное, не может в одиночку решать исходы матчей, он не такого плана форвард. Если бы он сегодня забил последний момент головой, который железный у него был, мы бы говорили совсем о другом.

Форварда уровня Деспотовича нужно оценивать по эффективности, моменты у него появляются и есть, но, к сожалению, реализация сегодня немного страдала», — приводит слова Слуцкого официальный сайт «Рубина».