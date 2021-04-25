Ларссон: «Спартак» голоден до побед, ЦСКА дал нам слишком много свободы в атаке

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон поделился впечатлениями от победы в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).
«Как я забил гол? Я увидел, что Квинси получает мяч, разворачивается и уже начинает набирать. Он увидел меня и отдал передачу на фланг, получилось обыграть своего соперника, там ещё немножко повезло, мяч ко мне отскочил, и я пробил в нижний угол между ног вратаря.
Атакующие игроки «Спартака» получили непривычно много свободы в этом матче? Согласен. Безусловно, зоны были, и за спину можно было бежать и работать между линиями. Безусловно, это в том числе благодаря тому, что мы играли в большинстве. Но и кроме этого мы очень хотели победить. Мы вышли на поле и были голодны до победы. Так что в этом плане получалось многое для атаки.
Шансы «Спартака» в борьбе за ЛЧ? С оптимизмом смотрим в будущее. Впереди ещё три очень важные игры. Нужно постепенно идти от матча к матчу, стараться выиграть всё для того, чтобы эта мечта сбылась, — приводит слова Ларссона «Матч ТВ».
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