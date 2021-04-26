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Губерниев — о твитах «Спартака» и ЦСКА: люди без чувства юмора. Мелковато, Хоботов

Губерниев — о твитах «Спартака» и ЦСКА: люди без чувства юмора. Мелковато, Хоботов
Футбол / РПЛ 0

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о твитах пресс-служб «Спартака» и ЦСКА после дерби.

«Судя по обмену любезностями в соцсетях, в «Спартаке» и ЦСКА люди совсем без чувства юмора! Жалко мне их всех… Мелковато, Хоботов...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Красно-белые после победы над армейцами написали: «Привет, конюшня. Ну как твои дела?» Кроме того, спартаковцы опубликовали фото перформанса болельщиков, на котором главный тренер Доменико Тедеско в образе охотника стреляет в лошадей. «Идеальное описание матча», — написали в «твиттере» «Спартака». «SMM от главного тренера заразился отсутствием уважения к сопернику или башкирский мёд так в голову ударил?» — ответили в ЦСКА.

В «Спартаке» объяснили скандальный твит после победы над ЦСКА
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