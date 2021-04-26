Кутепов: жёсткая игра с ЦСКА, немного прилетело в голову. Хотя и не такое бывало

Защитник «Спартака» Илья Кутепов прокомментировал победу в матче с ЦСКА (1:0).

«Москва – красно-белая. Всех с победой в дерби! Жёсткая игра, немного прилетело мне в голову. Хотя и не такое бывало. Впереди три матча – три финала. Будем биться!» — написал Кутепов на своей странице в «Инстаграме».

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимал ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «Спартака» в Москве и завершилась со счётом 1:0. Столичное дерби обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи.



На 37-й минуте матча красную карточку получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов, который шипами влетел в ноги нападающего «Спартака» Александра Соболева. Решение об удалении Ахметова было принято после просмотра эпизода с помощью VAR. Счёт в матче открыл «Спартак». На 52-й минуте гол забил нападающий красно-белых Джордан Ларссон. Шведский форвард ускорился по правому флангу, легко обыграл Васина и Дивеева и пробил в нижний угол, поймав Акинфеева на противоходе.