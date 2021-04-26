Голевая передача пяткой и мощный выстрел Ионова в видеообзоре матча «Рубин» — «Краснодар»

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 0:1. Победный гол в матче был забит на 17-й минуте, автором которого стал Алексей Ионов. Результативную передачу пяткой отдал Виктор Классон. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавил Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
Видеообзор матча 27-го тура чемпионата России «Рубин» — «Краснодар».
«Рубин», набрав в 27 матчах 46 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар», в свою очередь, набрав 38 очков, находится на 10-м месте. Лидером РПЛ является «Зенит» (58).
В следующем туре чемпионата России «Краснодар» встретится с «Сочи», а «Рубин» сыграет с «Динамо». Оба матча пройдут 1 мая.
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