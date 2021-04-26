Куман — о календаре: игроки «Барселоны» больше устают ментально, чем физически
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман после матча 32-го тура испанской Примеры с «Вильярреалом» (2:1) поделился мнением о напряжённом календаре соревнований.
«Команда больше устаёт ментально, чем физически. У нас два матча на этой неделе. Футболисты привыкли к этому. Я знаю, что доходы от трансляций важны, но думаю, что мы должны обсудить календарь больших команд. Мы тратим массу сил и боремся за титул», — приводит слова Кумана Marca.
«Барселона», набрав в 32 матчах 71 очко, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. «Вильярреал» (49) — на седьмом месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (73). Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
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