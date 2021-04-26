Червиченко: думал, Эджуке — хороший футболист, но он как обиженный ребёнок

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о матче красно-белых с ЦСКА в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0).



«Мне было скучно и неинтересно. Если спартаковцы пытались что-то сделать, то игроки ЦСКА даже по воротам не ударили. Армейцы добегали до штрафной и зачем-то начинали возить и таскать мяч, улучшать позицию: никто ни разу не ударил из-за штрафной. Я думал, что Эджуке — хороший игрок, и всё ждал, когда же он начнёт убегать и забивать, как Муса. Но он как обиженный ребёнок, которому в детстве не доставался мяч: катает его и убегает с ним ото всех. Эджуке может бежать и бежать. Если его не останавливать, он даже по воротам бить не будет: добежит до ворот соперника, вернётся с мячом к своим воротам, а потом опять побежит. Для него главное — носиться с мячом и никому его не отдавать. Даже Влашич, и тот ни разу не пробил.



В атаке армейцы выглядели очень-очень плохо. А обороной руководил Васин, который очень много пожарит, хотя парень фактурный и, наверное, старается. У него есть что-то общее с Масловым, который привозит и забивает сам себе, а в остальном играет неплохо. Васин не забивает в свои ворота, но от него всё время происходят какие-то рикошеты и отскоки. Ларссон забил гол после рикошета — Васин снова поучаствовал», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».

«Мнение Гинера больше не решающее. От этого в ЦСКА свистопляски». Колонка Червиченко Бывший президент «Спартака», а теперь колумнист «Чемпионата» раскритиковал качество дерби, но поддержал арбитров.