Червиченко: думал, Эджуке — хороший футболист, но он как обиженный ребёнок

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о матче красно-белых с ЦСКА в 27-м туре Российской Премьер-Лиги (1:0).
«Мне было скучно и неинтересно. Если спартаковцы пытались что-то сделать, то игроки ЦСКА даже по воротам не ударили. Армейцы добегали до штрафной и зачем-то начинали возить и таскать мяч, улучшать позицию: никто ни разу не ударил из-за штрафной. Я думал, что Эджуке — хороший игрок, и всё ждал, когда же он начнёт убегать и забивать, как Муса. Но он как обиженный ребёнок, которому в детстве не доставался мяч: катает его и убегает с ним ото всех. Эджуке может бежать и бежать. Если его не останавливать, он даже по воротам бить не будет: добежит до ворот соперника, вернётся с мячом к своим воротам, а потом опять побежит. Для него главное — носиться с мячом и никому его не отдавать. Даже Влашич, и тот ни разу не пробил.
В атаке армейцы выглядели очень-очень плохо. А обороной руководил Васин, который очень много пожарит, хотя парень фактурный и, наверное, старается. У него есть что-то общее с Масловым, который привозит и забивает сам себе, а в остальном играет неплохо. Васин не забивает в свои ворота, но от него всё время происходят какие-то рикошеты и отскоки. Ларссон забил гол после рикошета — Васин снова поучаствовал», — написал Червиченко в своей колонке для «Чемпионата».
- 26 апреля 2021
-
14:19
-
14:01
-
13:55
-
13:44
-
13:38
-
13:28
-
13:17
-
13:10
-
13:05
-
12:59
-
12:49
-
12:44
-
12:38
-
12:11
-
12:00
-
11:50
-
11:47
-
11:40
-
11:31
-
11:15
-
11:11
-
11:00
-
10:58
-
10:51
-
10:48
-
10:46
-
10:23
-
10:08
-
10:04
-
09:37
-
09:33
-
09:27
-
09:17
-
08:48
-
08:30