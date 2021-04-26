«Мнение Гинера больше не решающее. От этого в ЦСКА свистопляски». Колонка Червиченко

Андрей Червиченко написал новую колонку для «Чемпионата». На этот раз бывший владелец московского клуба делится впечатлениями от дерби, рассуждает о кризисе в ЦСКА и не верит в «Спартак» в борьбе за лигочемпионское место.

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Я предполагал, что «Спартак» победит за счёт атаки — вот он и победил. Когда стало понятно, что не будет Фернандеса, это нивелировало отсутствие Жиго. Если бы был Марио, то он бы помогал и атаке, и обороне. Тогда у «Спартака» могли бы быть проблемы. Получилось так, что разменяли одного на другого, и «Спартак» оказался сильнее.



Мне было скучно и неинтересно. Если спартаковцы пытались что-то сделать, то игроки ЦСКА даже по воротам не ударили. Армейцы добегали до штрафной и зачем-то начинали возить и таскать мяч, улучшать позицию: никто ни разу не ударил из-за штрафной. Я думал, что Эджуке — хороший игрок, и всё ждал, когда же он начнёт убегать и забивать как Муса. Но он как обиженный ребёнок, которому в детстве не доставался мяч: катает его и убегает с ним ото всех. Эджуке может бежать и бежать. Если его не останавливать, он даже по воротам бить не будет: добежит до ворот соперника, вернётся с мячом к своим воротам, а потом опять побежит. Для него главное — носиться с мячом и никому его не отдавать. Даже Влашич, и тот ни разу не пробил. В атаке армейцы выглядели очень-очень плохо. А обороной руководил Васин, который очень много пожарит, хотя парень фактурный и, наверное, старается. У него есть что-то общее с Масловым, который привозит и забивает сам себе, а в остальном играет неплохо. Васин не забивает в свои ворота, но от него всё время происходят какие-то рикошеты и отскоки. Ларссон забил гол после рикошета — Васин снова поучаствовал.

Джордан Ларссон, Иван Обляков и Виктор Васин Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Что понравилось в «Спартаке»: есть набор форвардов, всё время есть кто-то яркий в конкретном матче. У них постоянная ротация: феерил Соболев — был хорош и тащил на себе всё нападение, а остальные ему ассистировали. Даже в ужасном матче с «Уфой» эту роль взял на себя Промес. Хоть он и не забил, но всё равно был центром напряжения у ворот соперника. С ЦСКА выделялся Ларссон. У «Спартака» очень хорошая взаимозаменяемость впереди: кто-то один лидирует и задаёт тон, а остальные усиливают это давление. Если бы «Спартак» смог выстроить такую хитрую комбинацию в обороне, было бы идеально. Как ни крути, сейчас оборона очень неустойчивая. Мне не нравится Айртон своими взбалмошными движениями: он и сзади много ошибается, и впереди — летит, несётся, но мысли, видимо, пропадают где-то в центре поля, и дальше он вскакивает по инерции и даже не понимает, что в конце надо сделать.

Думаю, у армейцев сейчас кризис, причём везде: есть тренерский кризис, и видно, что мнение Гинера не является последним и решающим голосом — поэтому в ЦСКА начались свистопляски.

Игроки, которые приобретаются — немного не туда и не о том, тренер только начинает свою карьеру, причём очень неудачно. Травматизм и невыстроенность команды говорят о том, что новые люди, которые там руководят, больше руководствуются эмоциями, а не прагматизмом. Приглашение Олича — это мысленный камбэк, воспоминание о его хорошем прошлом как игрока. Его берут тренером, ожидая, что всё продолжится в таком же духе. Есть выражение: «Бойцы вспоминают минувшие дни, где вместе рубились они». Они ментально связывают Олича с победами и берут его, не понимая, что как тренер он пока не может дать никакого качества.

Наверное, это самое скучное и пресное дерби за последние десять лет. Но при этом, скорее всего, одно из самых грубых за последнее время. Столько жёстких столкновений давно не видел. Сложилось впечатление, что помимо забитых мячей ребята пытались перебить друг друга. Причём это была не симуляция, а реальные жёсткие стыки — аж щитки хрустели. Прочитал мнение Ахметова по поводу удаления, когда он говорит: «А что такого? Я же в щиток попал». Это немножко странно.

Он бьёт в ногу, думая, что там есть щиток и она не сломается. А если щиток сползёт или ты возьмёшь чуть выше? Что это значит? Какая-то неоправданная жестокость.



По большому счёту, у меня нет претензий к Кукуяну и Карасёву. Что касается момента с рукой, я слушал в перерыве Газзаева и Рахимова. Не поймёшь – свистят, не свистят. Есть примеры, когда не свистели, когда отменяли пенальти с такой рукой. На фоне всего ужаса, который творится в нашем судействе, вопрос с рукой — мизерный и не стоит того, чтобы на нём заостряли внимание. О руке бы никто не вспомнил, если бы не красная карточка, которая стала следствием этого эпизода. Были повод и основания дать красную карточку: Ахметов играл в мяч, но при этом он очень жёстко шёл ногой дальше и после игры в мяч даже не пытался её остановить, а продолжил движение прямо в ногу Соболеву. Поскольку до этого была рубка, парень зажёгся и на эмоциях не смог остановить себя. Я думаю, что подспудно он всё-таки пытался сделать Соболеву неприятно. Раз все судьи посмотрели этот эпизод и показали карточку, прекрасно понимая резонанс, который будет после этого, значит, они были уверены в своих действиях.

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Для меня 60 против 40, что они сделали правильно. Почему 40? Все понимали, что после этого эпизода игра будет совершенно другой, и накал будет не тот. Максимум, на что после этого могли рассчитывать армейцы, — отбиться и не пропустить, свести матч к ничьей. Больше шансов у них уже просто не было. Со зрительской точки зрения, этим решением судья убил матч, но он поступил так, как был должен.

Представьте, что судья не даёт эту красную карточку, и Ахметов забивает. Вы представляете себе уровень спартаковской истерики? Стоял бы такой крик, что у кенгуру в Австралии полопались бы барабанные перепонки.

Кукуян не дал одному скандалу перерасти в другой. Адекватные, нормальные болельщики ЦСКА, конечно, на эмоциях были недовольны красной карточкой, но в глубине души понимали, что она правильная и заслуженная. Ахметов же в матче с «Зенитом» имел схожий эпизод… Парню надо научиться себя сдерживать: сегодня он подвёл армейцев, а завтра подведёт сборную? Понятно, что восточные ребята немного жестокие в таких микромоментах, но надо научиться себя контролировать. Всё должно быть в рамках.

Игорь Акинфеев провёл очередной удачный матч — к нему вообще никаких вопросов быть не может. В ближайшие 10-15 лет мы всё равно будем называть Игоря вратарём номером один. Дай Бог, чтобы Максименко стал таким, пока другого сменщика Акинфееву не вижу. Вспомните эпизод с Соболевым, когда тот, казалось, уже забивает… Но наш профессионал тут как тут: он прямо почувствовал и мяч будто с помощью магнитов забрал.



Считаю, что Акинфеев нужен сборной. Да и Гильерме заслуживает вызова. Шунин — это худший выбор для последних матчей. Максименко тоже лучше Шунина, но тот хотя бы был оторван на молодёжку… Акинфеев, Гильерме и Максименко — именно такая тройка должна ехать на Евро.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Думаю, «Локомотив» — единственный кандидат на Лигу чемпионов. «Спартак» не такой изощрённый в борьбе вне поля — на финишной прямой за пределами футбольного поля «Локо» переиграет красно-белых.

Мне кажется, «Локомотив» не проиграет «Зениту». Возможно, у «Спартака» и «Локо» будет равенство очков и придётся считать дополнительные показатели. Но я бы не сбрасывал со счетов тульский «Арсенал». Не думаю, что для спартаковцев это будет лёгкий выезд. Да и «Химки» далеко не подарок. Говорить о том, что «Спартак» одержит три победы, я бы не стал. «Ахмат» тоже не собирается дарить очки в Грозном. Мне кажется, что в оставшихся трёх матчах команда Тедеско больше семи очков не наберёт.

У «Локомотива» ещё игры с «Зенитом» и «Динамо», но железнодорожники пока хороши — как на поле, так и за его пределами.