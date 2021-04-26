Дюпин: Слуцкий делает всё, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин рассказал о работе главного тренера Леонида Слуцкого с командой.
«Слуцкий внёс юморка чуть-чуть, и всё пошло по-другому. Он поставил нам игру, мы хорошо понимаем друг друга. Не зря он постоянно викторины проводит, делает всё, чтобы игроки общались не только на поле, но и за его пределами. Дисциплина у нас на высшем уровне. Пацаны знают, что каждый сделает в конкретной ситуации.
Леонид Викторович хорошо разбирается и во вратарском деле. Может и напихать, и похвалить. Последний раз получал от него перед Новым годом. В конце сезона потерял место в основе, он жёстко прошёлся по мне. Я пересмотрел своё отношение. Сейчас цель «Рубина» — достойное место, по нынешней игре мы достойны попасть в четвёрку», — приводит слова Дюпина «Матч ТВ».
- 26 апреля 2021
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