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«Факел» заключил контракт с хавбеком «Волгаря»

«Факел» заключил контракт с хавбеком «Волгаря»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Волгаря» Андрей Мендель заключил контракт с «Факелом», сообщается на официальном сайте воронежского клуба.

По окончании сезона-2020/2021 26-летний футболист присоединится к «Факелу». Контракт Менделя с воронежским клубом рассчитан до конца следующего сезона.

Мендель выступает за «Волгарь» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах Футбольной национальной лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее Мендель играл за «Биолог-Новокубанск», «Торпедо» (Армавир), «Дружбу» (Майкоп), «Черноморец» (Новороссийск), «Афипс» (пос. Афипский), «Химки» и «Волгарь» (Астрахань).

«Факел» в 38 матчах набрал 56 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» (52) идёт на 12-м месте.

Форвард «Волгаря» заинтересовал клуб высшей лиги Бельгии. У него семь голов в ФНЛ
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