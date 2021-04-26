«Факел» заключил контракт с хавбеком «Волгаря»

Полузащитник «Волгаря» Андрей Мендель заключил контракт с «Факелом», сообщается на официальном сайте воронежского клуба.



По окончании сезона-2020/2021 26-летний футболист присоединится к «Факелу». Контракт Менделя с воронежским клубом рассчитан до конца следующего сезона.



Мендель выступает за «Волгарь» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах Футбольной национальной лиги, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее Мендель играл за «Биолог-Новокубанск», «Торпедо» (Армавир), «Дружбу» (Майкоп), «Черноморец» (Новороссийск), «Афипс» (пос. Афипский), «Химки» и «Волгарь» (Астрахань).

«Факел» в 38 матчах набрал 56 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» (52) идёт на 12-м месте.