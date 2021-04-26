Юлиан Нагельсман попросил «РБ Лейпциг» о расторжении контракта. Он хочет в «Баварию»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии».



Как сообщает Kicker, специалист стремится перебраться в стан действующих чемпионов Германии. Он уже обратился к руководству своего клуба с просьбой расторгнуть с ним контракт, чтобы он смог уйти из команды.



Ранее стало известно, что «Бавария» вступила в переговоры с руководителями «РБ Лейпциг» по поводу возможного выкупа контракта Нагельсмана. «Быки» не намерены расставаться со своим наставником и повысили цену на него с € 15-20 млн до € 30 млн.



Нагельсман возглавил «РБ Лейпциг» в 2019 году, а до этого тренировал «Хоффенхайм». За три тура до конца сезона «быки», набрав 64 очка, занимают второе место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая лишь «Баварии» (71).

«РБ Лейпциг» желает получить от «Баварии» € 30 млн за Нагельсмана