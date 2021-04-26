«Уфа» планирует обратиться в ЭСК РФС за разъяснением эпизода матча с «Сочи»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб намерен обратиться в экспертно-судейскую комиссию РФС за разъяснением по одному эпизоду, произошедшему во время матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 с «Сочи» (2:3).

«Уфа» планирует обратиться в ЭСК РФС как минимум по одному эпизоду. Перед назначением пенальти мяч попал в руку игроку «Сочи», — приводит слова Газизова «Р-Спорт».

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Игорем Паниным. Ассистенты — Дмитрий Сафьян (Москва) и Арам Петросян (Бронницы). Резервный рефери — Игорь Низовцев (Нижний Новгород).

«Уфа» в 26 матчах набрала 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Сочи» (46) — на пятом месте.