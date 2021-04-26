Экс-игрок ЦСКА — о Тедеско: в каждом моменте апеллировать к арбитру — не очень достойно

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Спартаку» (0:1).

«Удаление Ахметова? На мой взгляд, карточку можно было и не давать. Во-первых, Ильзат играл в мяч. Да и откровенной грубости там не было, на мой взгляд, хотя по ноге Соболеву и попал Ахметов. В любом случае это первый тайм, судья вполне мог ограничиться и жёлтой карточкой. А получилось, что это решение в какой-то степени испортило дерби.

Не стоит преувеличивать заслуги команды в атаке. Да, моменты были, но ЦСКА не нанёс ни одного удара в створ. А «Спартак» вполне мог быстро закрывать все вопросы по матчу своей игрой в атаке, но Акинфеев снова сыграл отлично. Я бы сказал, что когда ЦСКА играет не в меньшинстве, то неплохо контролирует мяч, но моментов много не удается создать — удары Чалова и Рондона, вот и всё. А ошибки в обороне, как ни крути, всегда усложняют игру.

Эмоции Тедеско? На мой взгляд, Доменико однозначно перебирает. В каждом моменте апеллировать к арбитру — не очень достойно. Я даже не исключаю, что бурная реакция Тедеско на фол Ахметова стала одной из причин показанной красной карточки. Не берусь его судить, каждый эмоционален по- своему, но тут ведь дело в уважении к сопернику», — приводит слова Кириченко Rusfootball.