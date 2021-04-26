Экс-игрок ЦСКА — о Тедеско: в каждом моменте апеллировать к арбитру — не очень достойно

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кириченко высказался по итогам матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы уступили «Спартаку» (0:1).
«Удаление Ахметова? На мой взгляд, карточку можно было и не давать. Во-первых, Ильзат играл в мяч. Да и откровенной грубости там не было, на мой взгляд, хотя по ноге Соболеву и попал Ахметов. В любом случае это первый тайм, судья вполне мог ограничиться и жёлтой карточкой. А получилось, что это решение в какой-то степени испортило дерби.
Не стоит преувеличивать заслуги команды в атаке. Да, моменты были, но ЦСКА не нанёс ни одного удара в створ. А «Спартак» вполне мог быстро закрывать все вопросы по матчу своей игрой в атаке, но Акинфеев снова сыграл отлично. Я бы сказал, что когда ЦСКА играет не в меньшинстве, то неплохо контролирует мяч, но моментов много не удается создать — удары Чалова и Рондона, вот и всё. А ошибки в обороне, как ни крути, всегда усложняют игру.
Эмоции Тедеско? На мой взгляд, Доменико однозначно перебирает. В каждом моменте апеллировать к арбитру — не очень достойно. Я даже не исключаю, что бурная реакция Тедеско на фол Ахметова стала одной из причин показанной красной карточки. Не берусь его судить, каждый эмоционален по- своему, но тут ведь дело в уважении к сопернику», — приводит слова Кириченко Rusfootball.
- 26 апреля 2021
-
18:57
-
18:49
-
18:39
-
18:31
-
18:23
-
18:10
-
18:03
-
17:57
-
17:35
-
17:21
-
17:21
-
16:58
-
16:36
-
16:26
-
16:17
-
16:04
-
16:01
-
15:57
-
15:56
-
15:45
-
15:31
-
15:27
-
15:26
-
15:10
-
15:04
-
15:02
-
14:58
-
14:56
-
14:50
-
14:37
-
14:19
-
14:01
-
13:55
-
13:44
-
13:38