«Лестер» одержал волевую победу в матче с «Кристал Пэлас»

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоялся заключительный матч 33-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» — «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



На 12-й минуте нападающий «стекольщиков» Кристиан Бентеке в центре поля обокрал соотечественника Юри Тилеманса, далее мяч оказался у полузащитника Эберечи Эзе, который выполнил передачу низом, отрезав центр обороны, а Уилфрид Заха подхватил мяч в штрафной и аккуратно пробил точно в угол ворот.

Видео гола Уилфрида Заха

Хозяева сравняли счёт на 50-й минуте — после заброса в штрафную нападающий Келечи Ихеаначо здорово отборолся, оттеснив соперника от мяча, а затем сделал передачу низом под удар латералю Тимоти Кастаню, который пробил точно в дальнюю девятку.

Видео гола Тимоти Кастаня

Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте — защитник «лисов» Джонни Эванс исполнил заброс к краю штрафной, где Келечи Ихеаначо убрал мяч под левую и пробил из-под защитника, поразив ближнюю девятку ворот.

Видео гола Келечи Ихеаначо

Подопечные Брендана Роджерса в 33 матчах набрали 62 очка и занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Стекольщики» (38) — на 13-м месте. У «Кристал Пэлас» один матч в запасе.