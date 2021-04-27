Борис Джонсон и Владимир Путин: кто влиятельнее в Англии? Разбор 33-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 33-й тур АПЛ и финал Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». «Ливерпуль» опять упустил победу, «Челси» выиграл у «Вест Хэма», а «Лидс» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью.
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на трёх устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл разбирает интригу в чемпионате Испании на своём канале. Гриша взял интервью у Роберто Фирмино, видео в его «телеграме».
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В этом выпуске:
0:00 – Привет, гугл!
1:07 – «Арсенал» проиграл: это фантасмагория.
11:17 – А что вообще дал бы «Арсеналу» новый босс?
19:14 – «Ливерпуль» не вывозит свой же темп.
34:35 – Как вообще оценивать Вернера в «Челси»?
39:55 – Подкаст случайно ушёл вообще не туда.
51:43 – «Лидс» перебегал «МЮ».
1:02:04 – Мы шутим над «Сити», а Озил – над «Тоттенхэмом».
1:15:26 – Поздравляем Кирилла и ждём итоги Чемпионшипа.
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