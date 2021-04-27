Шамиль Газизов объяснил бурное празднование голов в ворота «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о своей бурной реакции на голы команды в ворота «Спартака» в 26-го тура Российской Премьер-Лиги (3:0). Управленец в прошлом году работал в московском клубе.
«Спартак» для меня близкий клуб, потому что я там работал. И работал искренне, переживал и хотел, чтобы он стал чемпионом. Но когда я в другом клубе — тем более «Уфа» для меня родной клуб — я искренне болею за себя. И радовался я искренне. Три очка — это много. Выиграть 3:0 на поле соперника — это дорогого стоит.
Радовался сильно, да. Не буду скрывать, удовлетворение это принесло. Но я общался с болельщиками «Спартака» и сказал: «Ребят, ничего личного». И многие это понимали. Спасибо болельщикам «Спартака», что понимают — здесь ни злорадства, ни реваншистских настроений нет», — сказал Газизов в эфире телеканала «Россия 24».
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