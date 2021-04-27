Газизов рассказал, за сколько «Спартак» мог продать Кокорина в Италию сразу после перехода

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, ныне занимающий аналогичный пост в «Уфе», высказался об истории с переходом в стан красно-белых нападающего Александра Кокорина прошлым летом. Сейчас игрок выступает за «Фиорентину».



«Появление Кокорина – это моя инициатива, но поддержанная первым лицом. Его продажа в «Фиорентину»? Так его и в «Рому» можно было сразу продавать. Когда он пришёл, были предложения. Можно было это сделать и продать чуть дороже. В «Спартак» он пришёл бесплатно, и можно было его сразу продать за определённую сумму, в районе 5–7 млн евро. Можно было сразу заработать, но такие деньги для «Спартака» – это неинтересный кейс. И решено было дальше продолжать историю с Сашей. Я верю в него и уверен, что это очень серьёзный футболист. Как российская единица – это большого качества игрок.



Не смущает ли, что Кокорин всё время травмирован? Первое — он переболел. У него был коронавирус. Кстати, прошёл он непонятно для всех — Саша не болел, но антитела у него были. После этого начались определённые мелкие мышечные травмы. Сегодня ни один специалист не скажет, почему это происходит. Есть масса футболистов в других российских командах, которые ломаются сейчас просто так, а до этого не ломались. Что происходит с организмом после ковида – я не знаю. Можно сказать, что это отговорка, но у Саши не было проблем в «Сочи».



Я не снимаю с себя ответственности. Это наша общая история, бывают разные ситуации. Надо было подождать. Я рад, что Саша будет играть в Италии. Но мне кажется, что он ещё многого не сказал в РПЛ», — сказал Газизов в эфире телеканала «Россия 24».

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