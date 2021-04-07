«Русский Балотелли – проигранная ставка». В Италии снова пишут о Кокорине

Александр Кокорин продолжает оставаться в центре внимания итальянских СМИ. Российский нападающий, приобретённый «Фиорентиной» за 4,5 млн евро по протекции Роберто Манчини и Фабио Капелло, пока не оправдал надежд поклонников клуба из Флоренции. Принял участие всего в трёх матчах, не отметился результативными действиями и уже более месяца залечивает травму бедра.

Шансы Кокорина заиграть в «Фиорентине» растут. Все его конкуренты летом могут уйти Клуб из Флоренции рискует остаться без двух ведущих игроков атаки.

В среду статью про Кокорина опубликовал популярный сайт Calciomercato.com. Материал журналиста Якопо Натана вышел под ярким заголовком «Что случилось с Кокориным? «Русский Балотелли» – проигранная ставка с трёхлетним контрактом».

«Во время январского трансферного окна «Фиорентина» в качестве решения проблемы центрального нападающего решила сосредоточиться на экзотическом направлении, купив Сашу Кокорина из московского «Спартака, – написал журналист. – Этот игрок – классический пример гения и безрассудства, он способен показывать на поле фантастические вещи, но также совершать за пределами зелёного прямоугольника необъяснимо глупые поступки, которые стоили ему даже тюрьмы. Худшая версия Марио Балотелли под русским соусом. Вероятно, не самый логичный выбор в трудную минуту. Конечно, дающий стимулы, но с очень высоким риском.

Спустя два месяца можно сказать, что ставка на Кокорина пока проиграна. Игрок частично провёл два матча — с «Интером» и «Ромой», и после обоих его физическое состояние ухудшалось. Прибыв в Италию во время предсезонной подготовки, он открыто заявил, что ему нужно как минимум 40 дней, чтобы набрать физическую форму. Однако очень быстро сделал несколько шагов назад. Нападающий вне игры с 3 марта, когда после встречи с «Ромой» он опять понял, что его состояние настолько ухудшилось, что ему необходимо ехать лечиться в клинику «Вилла Стюарт». Игрок потратил больше месяца на терапию и восстановление, а недавно встретился с новым тренером «Фиорентины» Беппе Якини.

Кокорин будет доступен к матчу с «Сассуоло», который пройдет 17 апреля. Он должен был стать активом «Фиорентины», но по-прежнему является большой проблемой, учитывая, что, несмотря на его появление, единственным постоянно доступным игроком атаки остаётся Душан Влахович. В клубе надеются увидеть экс-спартаковца на поле на финишном отрезке сезона, чтобы наконец установить отношения, которые до сих пор не расцвели. У Кокорина ещё три года контракта. Это делает неизбежной ставку на его перезагрузку в будущем».

До «Фиорентины» Бышовец не доехал, но медаль чемпиона Италии получил. Как? Он мог оказаться во Флоренции на полвека раньше Кокорина.

В общем-то ничего нового из этого текста мы не узнали. Он лишь подтверждает то, как мы видим положение Кокорина из России. Статья на Calciomercato.com вызвала полсотни откликов у читателей. Они даже интереснее самого материала! Как ни удивительно, болельщики встали на защиту российского легионера. Вот некоторые из их комментариев:

«Ставка остаётся. Он приехал с большими физическими проблемами, даже не за 5 млн евро. Посмотрим, получится ли показать что-то хорошее между концовкой этого чемпионата и началом следующего с приличным тренером».

«Вы должны набраться терпения и посмотреть на него хотя бы на протяжении 10 матчей, прежде чем судить. Даже Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес сначала не понравились».

«Конечно, он справился бы лучше, чем эта туша Рибери в 39 лет».

«Безусловно, «Фиорентина» сделала несколько неправильных выборов, но судить и отвергать парня, который провёл всего два месяца и которого остановили травмы, абсурдно. Вы, журналисты, когда пишете такие статьи – худшее зло для футбола и молодых игроков».

«Как вы оцениваете игрока, который до сих не мог показать себя на поле? Мы должны ограничиваться вытаскиванием историй из его прошлого, называя «русским Балотелли», и забывать о том, что теперь он поправил голову и у него хорошая семья? Да, это была ставка, но сейчас он травмирован. Оценивать будем, когда Кокорин сможет провести всю игру. Бесполезная статья псевдожурналиста».

Разумеется, есть и негативные комментарии на тему трансфера Александра. В частности, такие:

«Балотелли выигрывал чемпионаты, привёл Италию к финалу Евро. А что, извините, выиграл Кокорин?»

«Взять Кокорина в год прорыва Влаховича мне казалось неразумным. В качестве запасного под сербским нападающим было недостаточно, скажем, Патрика Кутроне?»

«Русский – мусорный бак. Даже побег из тюрьмы не изменил футбольной роскоши».

«Почему бы вам не попросить объяснений у волшебника из Рима Даниэле Праде?» (спортивного директора «Фиорентины». – Прим. «Чемпионата»).

«Поздравляем Праде, Джо Бароне (генеральный директор клуба) и Джанкарло Антоньоли (легенда и один из менеджеров «фиалок») с этой замечательной покупкой».

«Кокорин травмировался, завязывая шнурки». Болельщики продолжают смеяться над россиянином Экс-«армейца» Адольфо Гайча уже называют усилением на фоне бывшего спартаковца.

К сожалению, пока карьера Кокорина в «Фиорентине» похожа на карьеру в «Спартаке». Сможет ли Александр переломить ситуацию и закрыть рты критикам? Судя по отзывам, многие болельщики ещё не потеряли веру в российского нападающего.