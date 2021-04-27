Михаил Вилков объяснил слова о желании «поговорить по-мужски» с главой судейского комитета

Арбитр Михаил Вилков рассказал о встрече с отстранившим его от работы главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем, а также объяснил свои слова о том, что хочет поговорить с ним «по-мужски».



«Ещё вчера я был в Нижнем Новгороде. Мне позвонили из приёмной Ашота Рафаиловича, сказали, что могу приехать и встретиться с руководителем. Взял утренний билет в Москву, на следующий день был в столице. Разговор начали с того, что я принёс слова благодарности от своей супруги, которая просила передать, что наконец-то это всё закончилось. Дальше побеседовали на судейские темы, обсудили завершение моей карьеры. Не люблю, когда остаётся недосказанность между взрослыми людьми. Пообщались в спокойной форме, без каких-либо претензий. Объяснил своё видение моментов в игре «Локомотив» — «Ростов». Донёс до Ашота Рафаиловича некоторые предложения и пожелания от коллектива, попросил почаще встречаться с ребятами. Он меня выслушал, пожали друг другу руки, пожелали удачи и разошлись. Встреча продлилась порядка 30 минут. Доволен, что она состоялась.



Что касается фразы про «поговорить по-мужски», ничего особенного в ней нет. Я имел в виду, что два взрослых человека должны переговорить лично. Не хотел, чтобы наше общение закончилось через прессу», — сказал Вилков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.

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