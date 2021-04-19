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«Хочу пообщаться с руководителем по-мужски». Судья Вилков отреагировал на своё отстранение

«Хочу пообщаться с руководителем по-мужски». Судья Вилков отреагировал на своё отстранение
Футбол / РПЛ 0
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Арбитр Михаил Вилков прокомментировал новость о своём отстранении от работы на матчах Российской Премьер-Лиги. Ранее об этом объявил глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц.

«О своём отстранении я узнал из Интернета. После этого позвонил в приёмную Ашота Хачатурянца и записался к нему на приём. Дата и время нашей встречи пока неизвестна. Официально о своём отстранении я ничего не слышал. Хочу пообщаться с руководителем лично — откровенно и по-мужски.

Разговаривал с Виктором Кашшаи, он никаких решений не принимал. Посоветовал мне контактировать непосредственно с Ашотом», — сказал Вилков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Последним матчем Вилкова в Российской Премьер-Лиге стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла в минувшие выходные на стадионе «РЖД Арена» в Москве. После игры судью раскритиковали за ряд спорных решений.

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