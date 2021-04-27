Кутепов: нам по силам взять максимум очков в трёх турах. «Спартак» вообще способен на всё

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мыслями о победе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0), а также высказался о решающих матчах сезона.



«В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло — лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.



Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно даёт дополнительный всплеск эмоций и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошёл вперёд, понимая, что терять нечего.



Нам по силам взять максимум очков в трёх турах — «Спартак» вообще способен на всё. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти «Локомотив», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Илья Кутепов — о сотрясении в дерби: мяч попал прямо в висок. Тряхануло, фокус поплыл