Кутепов: нам по силам взять максимум очков в трёх турах. «Спартак» вообще способен на всё

Защитник «Спартака» Илья Кутепов поделился мыслями о победе в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0), а также высказался о решающих матчах сезона.
«В игре с ЦСКА команда выглядела неплохо. Не скажу, что идеально, но результата мы добились. Имели много моментов впереди, не все забили. А ноль на табло — лучшая оценка игры в обороне, и это заслуга всей команды.
Удаление Ахметова тоже сказалось на результате. Иногда оно даёт дополнительный всплеск эмоций и команда в меньшинстве играет даже лучше, чем в равных составах. Поэтому, с одной стороны, нам стало чуть легче, первый тайм мы заканчивали уже в большинстве. Но после перерыва ЦСКА стал более раскованно играть в атаке, пошёл вперёд, понимая, что терять нечего.
Нам по силам взять максимум очков в трёх турах — «Спартак» вообще способен на всё. Побеждать в дерби было необходимо. В таблице мы немного зависим от конкурентов, но должны больше отталкиваться от своей игры. Но при случае, конечно, не откажемся обойти «Локомотив», — сказал Кутепов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 27 апреля 2021
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