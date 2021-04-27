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Димитар Бербатов претендует на пост президента Болгарского футбольного союза

Димитар Бербатов претендует на пост президента Болгарского футбольного союза
Футбол / Англия 0

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов заявил о намерении баллотироваться на пост президента Болгарского футбольного союза.

«Я начинаю свою кампанию по выдвижению на пост президента Болгарского футбольного союза. Думаю, что время пришло. У нас есть желание изменить ситуацию, потому что это необходимо. Сила, которая нас объединяет, позволит добиться лучшего для болгарского футбола. Мы приветствуем любые хорошие идеи. Мы не знаем всего, но учимся и растём. Вот почему люди, которые хотят перемен, но не имеют возможности высказаться, приветствуются нами. Футбол для всех», — приводит слова Бербатова Gong.bg.

Выборы президента Болгарского футбольного союза запланированы на 25 июня. Ранее из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции заседание конгресса организации дважды переносилось. На данный момент временно исполняющим обязанности президента Болгарского футбольного союза является Михаил Касабов.

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