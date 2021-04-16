Димитар Бербатов рассказал, какой совет дал бы Гарри Кейну

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов оценил ситуацию с форвардом «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейном.
«Если он покинет „шпор“, то у меня нет предпочтений относительно его следующего клуба. Слухи отправляют его в „Манчестер Юнайтед“, но они уже 8 лет не выигрывали Премьер-лигу. Ему нужно идти туда, где он может регулярно завоёвывать трофеи.
Что будет, если он перейдёт в другой клуб и опять ничего не выиграет? Тогда он подумает: зачем было менять своё окружение, если я вновь опять ничего не выигрываю?
Думаю, он останется в Англии, но где именно? У «Ман Сити» есть Габриэл Жезус. Кейн подошёл бы «Юнайтед», потому что у них нет такого форварда. Карьера Кавани близится к закату. У «Ливерпуля» много талантливых игроков в атаке. «Арсенал» — сразу нет.
Если бы Кейн позвонил мне, то я бы сказал ему, что нужно сделать правильный выбор, основываясь на своих амбициях и мотивации. Если он уйдёт, то некоторые люди расстроятся. Но это его решение, и оно непростое», — цитирует Бербатова Betfair.
Видеообзор матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»
- 16 апреля 2021
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