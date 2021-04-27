Винисиус Жуниор: я учусь у Зидана каждый день, он был отличным игроком

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что пытается многому учиться у главного тренера «галактикос» Зинедина Зидана.

«Я учусь у Зинедина Зидана каждый день, на каждой тренировке. Он был отличным игроком и стал отличным тренером. Он вселяет в меня уверенность, благодаря ему я узнаю много нового», — приводит слова Винисиуса официальный «твиттер» УЕФА.

В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» принимает лондонский «Челси». Встреча проходит на стадионе «Альфредо Ди Стефано» в Мадриде (Испания). Обслуживает матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Ассистенты — Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная встреча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Реал» пройдёт 5 мая на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия).

Напомним, в полуфинал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов также вышли «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», которые проведут матчи 28 апреля и 4 мая.