Гарри Кейн — лучший футболист сезона АПЛ по версии LFA. Сака — лучший молодой игрок

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн признан игроком сезона в английской Премьер-лиге по версии Лондонской футбольной премии (London Football Awards), сообщает Sky Sports.



27-летний нападающий в борьбе за награду опередил партнёра по команде Сон Хын Мина, полузащитников «Вест Хэм Юнайтед» Деклана Райса и Томаса Соучека, а также футболиста «Челси» Мэйсона Маунта. Гарри Кейн в нынешнем сезоне АПЛ провёл 30 матчей, забил 21 гол и отдал 13 результативных передач. И по забитым мячам, и по голевым передачам 27-летний англичанин является лидером английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Фотографию можно увидеть на странице сборной Англии в "Твиттере".

Лучшим молодым футболистом был признан вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака. 19-летний англичанин опередил в этой номинации всё тех же Деклана Райса и Мэйсона Маунта, а также защитника «Челси» Риса Джеймса и полузащитника «Арсенала» Эмиля Смит Роу. Букайо Сака провёл 28 матчей в АПЛ, забил пять голов и сделал две результативные передачи.