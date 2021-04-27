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Аршавин — об отношениях «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: в этом нет системности

Аршавин — об отношениях «Зенита» с «Сочи» и «Оренбургом»: в этом нет системности
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист, а ныне советник генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу Андрей Аршавин рассказал об отношениях санкт-петербургского клуба с «Сочи» и «Оренбургом».

«Так получилось, что у «Зенита» было много игроков, а у «Сочи» был недобор квалифицированных футболистов, чтобы играть в Российской Премьер-Лиге. Поверьте мне, если вы посмотрите, условный тульский «Арсенал» так же хорошо договаривается со «Спартаком», но здесь нет системы и паутины. Тот же условный «Оренбург», в котором у нас достаточное количество футболистов, особенно молодых, у клуба такой же спонсор — в этом нет какой-то системности и одного управленческого смысла», — сказал Аршавин в интервью пресс-службе «Зенита».

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